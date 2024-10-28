Депутаты Химок рассмотрели более 140 обращений жителей с начала года

Попасть на личный прием к муниципальному депутату можно, записавшись по номерам телефонов: +7 (495) 793-50-55 и +7 (916) 683-08-27. Актуальный график работы народных избранников доступен в социальных сетях и на сайте администрации округа.

«Работаем по различным направлениям, в том числе по реализации народной программы. Также в повестке — помощь участникам СВО и их семьям», — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

Деятельность депутатов не ограничивается личным взаимодействием с жителями. Они также являются активными участниками общедомовых чатов, где избранники мониторят ситуацию с благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством и транспортом.

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