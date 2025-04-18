Свыше 140 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье выставили на торги 144 объекта недвижимости. Это земельные участки и помещения под аренду и продажу.
Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, за неделю на торги выставили 99 земельных участков в аренду и 41 — на продажу, а также три помещения и один объект водопользования.
Так, в деревне Маншино сдадут земельный участок площадью 8,1 сотки под строительство дома. Его начальная цена составит 180 тысячи рублей в год.
Выбрать место для строительства или бизнеса можно на интерактивной карте.
«Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия обязательно потребуется получить усиленную квалифицированную электронную подпись в любом из аккредитованных удостоверяющих центров», — отметили в ведомстве.