Свыше 140 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах (ЛПХ) в м. о. Истра / Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

Комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе выставил на торги 141 объект. Среди предложений — 116 земельных участков, доступных для аренды, 21 территория на продажу, а также коммерческие помещения.

Для желающих приобрести собственный дом предложили выгодные варианты. Так, в Рузском округе на торги выставили участок под личное подсобное хозяйство площадью 15 соток в деревне Рыбушкино — стартовая цена составляет 919 473 рубля. В Истре можно арендовать землю на 20 лет за 200 000 рублей в год.

Бизнес тоже не остался без внимания: в центре Истры сдается помещение площадью 128 квадратных метров, а в Шаховской — участок площадью шесть гектаров под пищевое производство. Рузский округ предложил землю под объекты дорожного сервиса.

Все торги проводят в электронном формате, а для участия понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Подробности о лотах и условиях участия можно найти на Едином портале торгов Подмосковья.