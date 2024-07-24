Свыше 140 молодых медиков из Подмосковья получили наставников с января

Свыше 100 молодых медицинских специалистов получили наставников в Подмосковье с начала года. Они помогают новичкам адаптироваться на новом месте работы. Всего в проекте приняли участие более 350 человек.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, наставники помогают адаптироваться молодым врачам, фельдшерам и медсестрам. По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, более опытные специалисты передают новичкам опыт и помогают ознакомиться с тонкостями работы.

«Сопровождение молодого специалиста опытным коллегой позволяет быстрее адаптироваться к новому месту работы. Это касается как коллектива, так и бытовых вопросов. Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают свой накопленный опыт», — сказал министр.

В ведомстве добавили, что перед наставничеством специалисты проходят обучение, которое помогает им более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудников. Они также получают ежемесячную доплату в размере пяти тысяч рублей.

Узнать о других мерах поддержки медиков в Подмосковье можно по ссылке.

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