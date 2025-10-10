Свыше 140 имущественных аукционов провели в Подмосковье в начале октября

За период с 22 сентября по 3 октября в Подмосковье состоялось 145 земельно-имущественных аукционов. Конкурсы проводил Комитет по конкурентной политике региона.

За две недели участниками торгов стали 263 человека.

Например, за аренду участка под ИЖС в Сергиевом Посаде боролись шесть желающих, а за владение территорией в деревне Хитровка в Кашире сразу девять.

В ведомстве напомнили, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если в аукционе участвует один человек, то он может забрать лот по минимальной стоимости.

Жители могут найти идеальное место для загородной жизни или ведения бизнеса на портале ЕАСУЗ. Актуальные лоты также публикуют в Telegram-канале.