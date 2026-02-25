Свыше 140 дворников привлекли к уборке снега в Химках 25 февраля

Аномальное количество снега, выпавшее в Подмосковье, требует усиленной работы коммунальных служб. Активная фаза уборки продолжается в Химках.

В среду, 25 февраля, в расчистке улиц на территории округа задействовали 141 сотрудника и 37 единиц специализированной техники учреждения «Объединенное городское хозяйство».

Специалисты, в частности, приводят в порядок дворовые территории возле второго корпуса дома № 5 на Союзной улице.

Своевременная уборка снега позволяет жителям и гостям Химок беспрепятственно добираться до мест работы, больниц, поликлиник, магазинов и аптек, автобусных остановок, а также отводить детей в учебные заведения.