Свыше 1,4 тысячи медиков пришли на работу в Подмосковье по рекомендации коллег

Свыше 1,4 тысячи медиков трудоустроились в Подмосковье по программе привлечения коллег «Приведи друга», из них 200 — с начала этого года. Программа дает возможность специалистам получать премии за трудоустройство знакомых врачей, фельдшеров и медсестер.

Как пояснили в региональном Минздраве, размер премии может достигать 128 тысяч рублей. Он зависит от специальности, категории и стажа специалиста.

«За это время благодаря программе в наши медорганизации вышли на работу свыше 1,4 тысячи медработников, в том числе почти 200 — с начала этого года», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

В этом году программа была наиболее востребована у медсестер, фельдшеров, терапевтов, гинекологов, анестезиологов и хирургов.

Премию выплачивают в два этапа: половину при трудоустройстве, а половину — спустя три месяца работы специалиста. При этом он должен быть оформлен на основной должности на полной ставке и не работать в медучреждениях региона в предыдущие полгода.

Узнать обо всех мерах поддержки врачей в Подмосковье можно по ссылке.