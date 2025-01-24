Свыше 1,4 тысячи дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Еще более 1,4 тысячи дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году. Ремонт проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который стал преемником «Безопасных качественных дорог».

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Алексея Гержика, ежегодно в регионе ремонтируют большой объем дорог. В этом году в программу включат на 20% больше объектов. В области обновят более 1,1 тысячи муниципальных участков длиной 650 километров и 300 региональных, протяженностью 840 километров.

«Традиционно к ремонтным работам приступим весной при наступлении благоприятных погодных условий», — сказал Гержик.

При формировании программы ремонта особое внимание уделяют дорогам, ведущим к социальным объектам — больницам, школам, детским садам и спортивным комплексам. Программу работ на этот год опубликуют в марте.

В министерстве добавили, что в прошлом году в регионе обновили около 1,2 тысячи километров покрытия более чем на 1,1 тысячи участках.