Свыше 1,4 тысячи бойцов СВО трудоустроили в Подмосковье по квоте

В Подмосковье более 1,4 тысячи бойцов СВО получили работу благодаря механизму квотирования рабочих мест. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов во время посещения Балашихи вместе с губернатором Андреем Воробьевым .

Спикер регионального парламента подчеркнул, что возвращение к мирной жизни требует внимания не только к здоровью, но и к самореализации.

«Поэтому на уровне региона мы выстроили целый комплекс мер поддержки, которые охватывают буквально все сферы — от льгот и выплат до реальной помощи в трудоустройстве. Например, мы ввели квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, по квоте уже трудоустроено более 1,4 тысячи наших защитников», — пояснил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на участников спецоперации распространяются особые условия заключения социального контракта, благодаря чему они имеют возможность получить стартовый капитал и открыть собственное дело.

«И, конечно, кадровый центр области всегда готов помочь с переобучением, повышением квалификации — чтобы каждый мог найти работу по душе», — заключил председатель Мособлдумы.