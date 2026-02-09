Свыше 14 тысяч зрителей посетили ледовые шоу в парках Подмосковья в выходные

Парки Подмосковья 7 и 8 февраля превратились в площадки для ледовых спектаклей. Более 14 тысяч зрителей посетили выступления знаменитых фигуристов.

Заключительные представления спектакля «Щелкунчик» под руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева прошли в Серпухове, Чехове, Красногорске и Дзержинском. Публика смогла увидеть на льду звезд мирового уровня, включая призеров Олимпийских игр Евгению Тарасову и Владимира Морозова, а также других профессиональных спортсменов.

Премьеры нового шоу «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой прошли в Одинцове и Королеве. На лед вышли серебряный призер юношеской Олимпиады Илья Миронов, призер Кубка России Ясмина Кадырова, чемпион Европы Юко Кавагути и другие мастера.

«Сказ о Руси» продолжит свое путешествие по региону. Заключительные показы можно будет посетить 14 февраля в центральном парке Наро-Фоминска и 15 февраля в городском парке Солнечногорска. Вход на все представления свободный.

Дополнительные сведения содержатся в сообществе организатора мероприятий «ВКонтакте» и в телеграм-канале.