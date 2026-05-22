Свыше 14 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита

В Московской области с начала сезона зафиксировали около трех тысяч обращений за медицинской помощью после укусов клещей. По данным на 21 мая, этот показатель оказался ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а также ниже средних многолетних значений.

Параллельно в регионе продолжается масштабная профилактическая работа. Прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 14 тысяч человек, включая примерно пять тысяч детей.

Вакцинацию проводят в том числе для жителей, которые планируют поездки на эндемичные территории, а также для представителей профессий, связанных с работой в природной среде и повышенным риском контакта с клещами.