Свыше 14 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки против клещевого энцефалита
В Московской области с начала сезона зафиксировали около трех тысяч обращений за медицинской помощью после укусов клещей. По данным на 21 мая, этот показатель оказался ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а также ниже средних многолетних значений.
Параллельно в регионе продолжается масштабная профилактическая работа. Прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали уже более 14 тысяч человек, включая примерно пять тысяч детей.
Вакцинацию проводят в том числе для жителей, которые планируют поездки на эндемичные территории, а также для представителей профессий, связанных с работой в природной среде и повышенным риском контакта с клещами.
В области также активно проходят акарицидные обработки территорий. Они коснулись свыше 1,5 тысячи гектаров, а в целом в течение сезона планируют охватить более пяти тысяч гектаров для снижения численности переносчиков инфекций.
Специалисты отмечают, что случаев клещевого вирусного энцефалита в регионе не зарегистрировали.
Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, передающимся через укусы клещей, находится под постоянным контролем Управления Роспотребнадзора по Московской области.