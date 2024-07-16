Свыше 14 тысяч жителей использовали водный транспорт в Подмосковье с начала сезона

Около 14 тысяч человек воспользовались водным транспортом в Подмосковье с начала сезона. Это на 21% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в Лыткарине водным транспортом воспользовались 7,7 тысячи человек. Количество пассажиров выросло из-за переноса причала ближе к стадиону «Полет». По словам главы министерства Алексея Гержика, еще более двух тысяч жителей использовали речные маршруты в Коломне и около четырех тысяч — в Серпухове.

В министерстве добавили, что в Лыткарине катер «Стриж» следует до деревни Андреевское Ленинского округа. Он проходит 800 метров за пять минут. Транспорт будет курсировать до 20 ноября.

В Коломне от причала Бочманово до Притыка ходит теплоход «Москва-108», время пути составляет 1,5 часа, а в Серпухове на теплоходе «Зуша» можно добраться до причала Сады за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».