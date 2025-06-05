Свыше 14 тысяч выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по биологии, географии и языкам

В Подмосковье 5 июня прошли Единые государственные экзамены по семи дисциплинам по выбору. В этот день свои знания проверили 14 327 одиннадцатиклассников региона.

Согласно данным Министерства образования Подмосковья, наибольшей популярностью среди предметов по выбору традиционно пользовалась биология — ее выбрали 5 988 школьников, а также английский язык, которому отдали предпочтение 7 256 учащихся. Географию сдавали 1 023 выпускника. Немецкий выбрали 15 человек, французский — 21, китайский — 17, а испанский — семь.

«Экзамены прошли в штатном режиме в 190 пунктах проведения. За соблюдением процедуры следили 469 общественных наблюдателей, а также 318 онлайн-наблюдателей из филиалов ситуационных центров», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Время выполнения работ варьировалось в зависимости от предмета. Так, экзамен по биологии длился три часа 55 минут, европейские языки — три часа 10 минут, география и китайский — три часа.

Минимальные проходные баллы для поступления в вузы в 2025 году установлены на уровне 57 баллов по биологии, 37 баллов по географии и 30 баллов — по иностранным языкам

Результаты экзаменов по биологии и географии станут известны не позднее 19 июня, а по языкам — до 23 июня.

Следующие испытания основного периода ЕГЭ пройдут 10 и 11 июня.