Свыше 14 тысяч исследований мяса провели на рынках Подмосковья в ноябре

Мясо птицы и кролика относится к диетическому белому мясу, ценится за высокое содержание белка, витаминов и минералов. На рынках и ярмарках представлена продукция, прошедшая строгий контроль лабораторий Министерства сельского хозяйства Московской области.

В прошлом месяце специалисты выполнили 14,7 тысячи исследований девяти тысяч проб, включая физико-химические и дозиметрические тесты.

В новогодние праздники особенно популярен покупательский спрос на курицу целой тушкой. Качество можно определить по коже: она должна быть чистой, бледно-желтой с розоватым оттенком. При отсутствии упаковки ориентируйтесь на запах — неприятный станет причиной для отказа от покупки.

В ведомстве призывают внимательно проверять полуфабрикаты, особенно маринованные — они могут скрывать признаки некачественного товара. Также необходимо убедиться в сроке годности и запросить документы, если продукция продается на развес.