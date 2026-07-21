Свыше 14 тысяч ипотечных сделок приняли в Подмосковье в июне

В течение июня в Управление Росреестра по Московской области поступило более 14 тысяч заявлений на регистрацию ипотечных сделок. Еще свыше пяти тысяч обращений были связаны с регистрацией договоров участия в долевом строительстве.

В общей сложности в прошлом месяце жители Подмосковья направили в Росреестр области более 196 тысяч заявок, связанных с кадастровым учетом и регистрацией недвижимости.

За отчетный период на проведение государственного кадастрового учета подали свыше 60 тысяч обращений, еще более 118 тысяч касались государственной регистрации прав. Кроме того, почти 18 тысяч заявителей воспользовались единой процедурой, позволяющей одновременно провести кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.