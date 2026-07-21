Свыше 14 тысяч ипотечных сделок приняли в Подмосковье в июне
В течение июня в Управление Росреестра по Московской области поступило более 14 тысяч заявлений на регистрацию ипотечных сделок. Еще свыше пяти тысяч обращений были связаны с регистрацией договоров участия в долевом строительстве.
В общей сложности в прошлом месяце жители Подмосковья направили в Росреестр области более 196 тысяч заявок, связанных с кадастровым учетом и регистрацией недвижимости.
За отчетный период на проведение государственного кадастрового учета подали свыше 60 тысяч обращений, еще более 118 тысяч касались государственной регистрации прав. Кроме того, почти 18 тысяч заявителей воспользовались единой процедурой, позволяющей одновременно провести кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.
Развитие цифровых сервисов остается одним из ключевых направлений работы Росреестра. Все больше жителей региона предпочитают оформлять необходимые документы в электронном формате, что позволяет значительно ускорить получение государственных услуг и сократить сроки рассмотрения заявлений.
Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, безопасности сделок и улучшает качество предоставления государственных услуг по оформлению объектов недвижимости.
Наталья Королева
и. о. начальника отдела организации и контроля Управления
Служба продолжает совершенствовать цифровые механизмы взаимодействия с жителями, представителями бизнеса, застройщиками и кредитными организациями. Такая работа направлена на повышение эффективности учетно-регистрационных процессов и создание максимально удобных условий получения услуг.
Ознакомиться с перечнем электронных сервисов и инструкциями по их использованию можно на официальном сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы».