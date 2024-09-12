Свыше 1,4 тонны батареек сдали жители Истры на переработку с начала года

С января по август в городском округе Истра на утилизацию вывезено свыше 1,4 тысячи килограммов батареек. От всех использованных портативных источников электроэнергии избавятся безопасным для природы и человека образом.

За летний период было собрано и отправлено на переработку 545 килограммов портативных источников электроэнергии. Выбрасывать батарейки в обычные мусорные корзины крайне нежелательно, поскольку они содержат токсичные элементы, такие как никель, цинк, кадмий, свинец, литий и ртуть. Эти вещества могут нанести серьезный вред окружающей среде, попадая в почву, грунтовые воды и атмосферу.

Для удобства жителей округа организованы специальные пункты приема использованных батареек. В городе Истра их можно сдать на площади Революции, дом 4, рядом с администрацией городского округа. В городе Дедовск пункт расположен на улице Гагарина, дом 14, возле Дедовского Дома культуры. В поселке Снегири батарейки принимаются на улице Панфилова 12 и в ЖК Новоснегиревский, Сиреневый бульвар, строение 1А.

Жители поселка Первомайский могут сдать батарейки рядом со зданием почты, а в поселке Гидроузла имени Куйбышева — на контейнерной площадке у дома № 29. В поселке Глебовский прием осуществляется на улице Микрорайон, у дома № 16, в Агрогородке — рядом с домом № 24, в Павловском — у дома номер 12, а в Кострово — на улице Центральная у аптеки.

В селе Онуфриево пункт приема находится на улице Центральная, 8, в Новопетровском — на улице Полевая, у дома № 2, в Курсаково — между домами № 22 и 23а. В Павловской Слободе батарейки можно сдать на площади Свободы на автобусной остановке, а в Покровском — на улице Майская, на контейнерной площадке у дома № 5.

Организаторы акции призывают всех жителей округа ответственно относиться к утилизации батареек и пользоваться специально оборудованными пунктами сбора для сохранения экологии и здоровья окружающих.

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