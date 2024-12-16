Свыше 1,4 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

За неделю парки Подмосковья посетили более 1,4 миллиона человек. По данным Министерства благоустройства Московской области, это на 294 тысячи больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Лидерами по посещаемости стали парк Пехорка в Балашихе, центральный парк в Пушкино, Фабричный парк в Истре, парк Мира в Мытищах, а также парк Толстого в Химках. Пик активности пришелся на субботу — в этот день в зонах отдыха побывали более 255 тысяч человек.