Свыше 135 тысяч жителей Подмосковья изучили основы кибербезопасности онлайн

На сайте госуслуг Подмосковья действует раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». С начала года сервисом воспользовались свыше 39 тысяч раз.

В Мингосуправления региона отметили, что с момента запуска раздел заинтересовал более 135 тысяч человек.

Чаще всего пользователи выбирали темы о взломах аккаунтов в Telegram и WhatsApp, а также тонкостями работы социальных сетей.

Кроме того, сервис предлагает пошаговую инструкцию, которая позволяет узнать, что делать, если на имя человека взяли кредит.

Также все желающие без авторизации могут пройти тест на цифровые навыки, получить памятки и узнать о самых распространенных способах мошенничества.