Свыше 135 тысяч выпускников Подмосковья сдадут ОГЭ и ЕГЭ в этом году

В Доме Правительства Московской области прошло совещание по готовности проведения государственной итоговой аттестации в регионе. В этом году ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье сдадут свыше 135 тысяч выпускников. Наблюдателями выступят студенты вузов и колледжей, впервые к ним присоединятся около 1000 родителей. Об этом сообщили в Минобразования МО.

На базе региональных школ оборудовали 256 пунктов проведения ЕГЭ и 518 пунктов ОГЭ. В организацию вовлекли более 28 тысяч сотрудников.

«Мы создали все необходимые условия, чтобы экзамены прошли организованно, спокойно и в соответствии с высокими стандартами. Поддержка выпускников в этот период — приоритет для всей системы образования региона», — подчеркнула министр образования региона Ингрид Пильдес.

По всей России основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 11 июня. Резервные дни запланированы с 16 по 23 июня. Пересдать экзамены можно будет 3 и 4 июля. Дополнительный период — с 4 по 23 сентября (для участников, не прошедших аттестацию).

В Министерстве образования Московской области напомнили, что сдача ЕГЭ нужна не только для оценки знаний и выпуска. Аттестация позволяет в дальнейшем получить высшее образование, открывает путь к карьерным возможностям.