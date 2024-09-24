Свыше 135 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 137 объектов недвижимости за неделю. Из них 103 земельных участка предназначены для аренды, 27 — для продажи, а также шесть нежилых помещений — для аренды и одно нежилое помещение — для продажи.

На территории Ступина желающим предоставили возможность арендовать земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 10 соток в деревне Шматово. Срок аренды составляет 13 лет и два месяца.

В Наро-Фоминске выставлен участок для личного подсобного хозяйства размером 12 соток в деревне Новоалександровка. Срок аренды здесь составляет 20 лет. НМЦК составляет почти 215 тысяч рублей ежегодно.

Также в городском округе Егорьевск доступен участок размером 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства в селе Никиткино, срок аренды — тоже 20 лет. Начальная стоимость составляет 18 214 рублей в год.

Главный принцип участия в аукционе — предложить наивысшую цену среди конкурсантов для получения статуса победителя. Все торги в Подмосковье проводятся в электронном формате. Участники могут выбрать участок или коммерческую недвижимость, воспользовавшись интерактивной картой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».