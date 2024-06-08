Свыше 130 жилых домов капитально отремонтируют в Химках в 2024 году

В этом году в Химках капитально отремонтируют 136 жилых домов. В них заменят 46 лифтов. Новые кабины будут отвечать современным требованиям безопасности.

Как рассказали в администрации округа, работы проведут под контролем МинЖКХ Подмосковья и специалистов технадзора. Они следят за сроками ремонта и качеством материалов.

«В программу капитального ремонта мы приоритетно включали лифты, срок эксплуатации которых подходил к завершению или превышал 25 лет. В Подмосковье все лифты с истекшим сроком эксплуатации уже заменены — это почти 13 тысяч единиц», — сказал глава ведомства Антон Велиховский.

Заместитель главы городского округа Химки Денис Юрков сообщил, что в настоящий момент специалисты уже приступили к ремонту домов, инженерных сетей, подвальных помещений, ремонту фасадов. Коммунальщики ремонтируют кровлю по 24 адресам в Новых и Старых Химках, а также в Новогорске.

Накануне работы по замене кровли завершились на улице Библиотечной в Левобережном.

С начала реализации программы в Химках привели в порядок 567 домов. Ознакомиться с адресами, по которым проведут работы, можно по ссылке.

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