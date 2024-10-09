Свыше 130 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье провели 133 земельно-имущественных аукциона. В среднем на один лот претендовало четыре участника.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, всего в торгах участвовал 331 человек.
Узнать обо всех выставленных на торги объектах жители могут на портале ЕАСУЗ. Там можно подобрать участок для загородного дома или ведения бизнеса.
Актуальные подборки объектов также публикуют в Telegram-канале ведомства.
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