Свыше 130 тысяч жителей Подмосковья воспользовались ботом для записи к врачу за 2 года

Свыше 130 тысяч жителей Подмосковья воспользовались Telegram-ботом для получения медицинских услуг. Чаще всего им пользовались для записи на прием к врачу.

Бот Денис заработал в начале 2022 года. Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, за это время с его помощью 100 тысяч человек смогли записаться к врачу, еще более 3,7 тысячи вызвали его домой и свыше 3,7 тысячи заполнили скрининговый опросник.

«Сегодня многие жители предпочитают получать госуслуги через приложения на своих смартфонах, и цифровые медицинские сервисы идут в ногу со временем. Чат-бот Денис — это удобный инструмент, который помогает сэкономить время и упрощает взаимодействие между пациентами и врачами», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Через бота также можно записаться на диспансеризацию и вакцинацию, закрыть больничный лист и получить другие услуги.

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