Свыше 130 тысяч тонн тепличных овощей вырастили в Подмосковье с начала года

Московская область подтвердила статус одного из лидеров отечественного агропрома, заняв второе место в России по производству овощей в защищенном грунте. Это стало возможным благодаря масштабному внедрению автоматизированных технологий, организации круглогодичного цикла и использованию цифровых решений.

Согласно прогнозам, валовой сбор тепличных овощей в регионе по итогам года достигнет впечатляющей отметки в 131 тысячу тонн.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что основную часть урожая традиционно составляют огурцы, сбор которых уже превысил 87 тысяч тонн.

Значительные объемы приходятся на томаты — более 37 тысяч тонн, а также на зеленные культуры и прочие овощи. Современная отрасль региона базируется на высокотехнологичных комплексах общей площадью свыше 228 гектаров, расположенных в разных муниципалитетах.

Среди флагманов производства — тепличный комплекс «Агрокультура Групп» в Кашире, собравший более 61 тысячи тонн продукции. Предприятия в Луховицах и Электростали также демонстрируют выдающиеся результаты, измеряемые десятками тысяч тонн. Наличие собственной логистики позволяет компаниям гарантировать бесперебойные поставки свежих овощей.

Объемы тепличного производства сегодня в 28 раз превышают результаты 2014 года. Планы по дальнейшему наращиванию мощностей остаются амбициозными.

Так, в Электростали агрокомплекс «Иванисово» планирует ввести в строй вторую очередь теплиц площадью 15 гектаров. Общий объем инвестиций в этот проект оценивают почти в девять миллиардов рублей, а его реализация обеспечит создание 250 новых рабочих мест.

Параллельно в Воскресенске в 2026 году ожидается запуск уникального для страны селекционно-семеноводческого центра холдинга «ЭКО-культура», который будет специализироваться на промышленном производстве семян томатов.

Новое предприятие сможет выпускать до 120 миллионов семян ежегодно и заменить до половины от текущего объема импортной продукции.