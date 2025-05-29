Свыше 130 тысяч исследований овощей и фруктов провели в Подмосковье с января

С началом летнего сезона прилавки рынков и ярмарок Московской области наполнились свежими фруктами, ягодами и овощами. За их безопасностью и качеством тщательно следят специалисты ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

За минувшие четыре месяца эксперты провели более 130 тысяч лабораторных исследований плодоовощной продукции. Каждая партия товара проходит комплексную проверку: специалисты оценивают внешний вид, свежесть, цвет, запах, а также целостность.

Особое внимание уделяют люминесцентному анализу. Современный метод помогает выявить скрытые дефекты, признаки болезней или заморозки. Дополнительно проверяют уровень нитратов и других потенциально вредных веществ.

Результаты проверок показали высокое качество продукции: из 26,5 тысячи тонн исследованных овощей и фруктов к продаже не допустили лишь 397 килограммов овощей и один килограмм фруктов, не соответствующих нормам по внешним показателям.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья также предупредили о сезонном увеличении количества нелегальных торговых точек. Власти региона продолжают плановую работу по демонтажу незаконных ларьков и киосков – в этом году планируется убрать не менее 2,5 тысячи таких объектов.

Специалисты рекомендуют жителям избегать покупок в несанкционированных местах торговли, где зачастую отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а условия хранения не соответствуют требованиям.