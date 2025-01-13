Свыше 130 семей переселят из аварийных домов в новостройку в Шатуре

Главгосстройнадзор Московской области подтвердил соответствие проектной документации для недавно построенного многоквартирного дома в Рошале, расположенном в Шатурском городском округе. Пятиэтажное здание общей площадью около девять тысяч квадратных метров включает 135 квартир и предназначено для переселения семей из аварийного жилья.

Строительство новостройки на улице Химиков началось в сентябре 2023 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В ближайшее время планируется ввод объекта в эксплуатацию, после чего новые жильцы получат ключи от своих квартир.

На придомовой территории реализованы мероприятия по озеленению, построены тротуары и организованы парковочные места, включая специальные места для маломобильных граждан. Для детей установлена игровая площадка с качелями и горками.

В непосредственной близости от новостройки находятся магазины, школа и детский сад, что создает комфортные условия для жизни.