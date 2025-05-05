Свыше 130 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок на торгах в Орехово-Зуевском г. о. / Единый портал торгов МО ЕАСУЗ

Еще 133 объекта недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это земельные участки и помещения под аренду и на продажу.

Как сообщили в подмосковном комитете по конкурентной политике, за неделю на торги выставили 63 земельных участка под аренду и 62 — на продажу, а также шесть нежилых помещений и два объекта водопользования.

Так, в Коломне можно снять 10 соток под ведение личного подсобного хозяйства с начальной стоимостью 353 тысячи рублей в год, а в Орехово-Зуеве на торги выставили 16 соток в деревне Дровосеки.

Подобрать место для строительства или ведения бизнеса можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.