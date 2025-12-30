Свыше 130 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

С 22 по 29 декабря на электронные торги в Подмосковье выставили 137 различных объектов. Среди них — 72 земельных участка в аренду, 58 – для продажи, а также несколько нежилых помещений.

Актуальные лоты можно найти на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области, где в открытом доступе размещено более двух тысяч объектов.

Для участия в аукционах необходимо заранее оформить усиленную квалифицированную электронную подпись. Первые торги в новом году стартуют 12 января, что дает потенциальным покупателям и арендаторам время на выбор подходящего варианта.

Среди предложений есть как участки для частного строительства, так и объекты для бизнеса. Так, в Чехове можно арендовать почти восемь соток по начальной цене около 1,38 миллиона рублей в год.

В Сергиево-Посадском округе на продажу выставили участок под индивидуальное строительство площадью около девяти соток с начальной стоимостью 361,5 тысячи рублей. Для предпринимателей доступны помещения в аренду и участки под производственную и складскую деятельность в Ступине и Сергиево-Посадском округе.

Чтобы помочь жителям разобраться в тонкостях торгов и законодательства, Комитет по конкурентной политике ведёт специальный Telegram-канал, где публикует обзоры и инструкции.

Также комитет теперь присутствует в мессенджере МАХ, где максимально доступно рассказывает о закупках и торгах в Подмосковье.