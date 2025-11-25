Свыше 130 метров теплосетей заменили в Химках за неделю

Начиная с 17 и до 23 ноября специалисты «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» провели комплексные работы по ремонту и модернизации теплосетей в Химках. Были заменили 135 метров труб центрального отопления, из которых 106 метров пришлись на улицу Кирова.

Это позволит обеспечить комфортную и стабильную температуру в батареях жилых домов. Также обновили 117 метров трубопроводов горячего водоснабжения на улицах Панфилова, Мира и Юннатов.

Специалистами была заменена магистральная тепловая сеть протяженностью 28 метров на улице Мичурина в Сходне. Новые вводные распределительные устройства смонтировали в рамках инвестиционной программы в центральных тепловых пунктах на улицах Дружбы и Гоголя.

Кроме того, на центральных тепловых пунктах на улице Зеленой отремонтировали водо-водяной подогреватель, что улучшит качество отопления домов, подключенных к этой сети. Ремонт аналогичного устройства горячего водоснабжения провели на котельной Фрунзе.

Выполненные работы помогут обеспечить стабильное теплоснабжение в холодный период, повысить энергоэффективность системы и снизить число внеплановых отключений.

Если возникнут вопросы по отоплению или горячему водоснабжению, можно обратиться в кол-центр «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» по номеру телефону +7 495 225-14-33, в вашу управляющую компанию или на горячую линию города Химки: +7 495-793-01-01.