Свыше 130 юных пациентов прошли лечение в санатории НИКИ детства с начала года

Юные жители Подмосковья, которые перенесли заболевания дыхательной системы, могут пройти лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства. Также в учреждении принимают пациентов с эндрокринными заболеваниями.

В санаторном отделении института обустроили залы для механо- и кинезитерапии и соляную пещеру. Также там доступны тренажеры, оснащенные биологической обратной связью.

«Для каждого маленького пациента по итогам предварительного обследования подбирается индивидуальный комплекс процедур, направленный на лечение и восстановление. Само отделение было капитально отремонтировано два года назад», — пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

С начала года лечение в учреждении прошли 134 ребенка, а в общей сложности — 2365.

Одновременно санаторий может принять 55 детей в возрасте от трех до 16 лет, которых сопровождают родители.

Для получения путевки необходимо обратиться участковому врачу, который выдаст направление при наличии показаний.