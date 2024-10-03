Свыше 130 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье провели 137 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняли участие 332 человека, в среднем на один лот претендовали четыре участника.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, узнать подробнее о земельно-иущественных торгах жители могут на портале ЕАСУЗ. Там можно найти участок для загородной жизни или бизнеса.
Кроме того, ведомство публикует подборки актуальных лотов в Telegram-канале.
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