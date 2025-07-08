Свыше 130 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 30 июня по 4 июля 2025 года в Подмосковье на торги выставили 136 объектов. Конкурс провел Комитет по конкурентной политике региона.

В перечне лотов — 94 земельных участка в аренду, 30 участков и семь коммерческих объектов на продажу, три лота на заключение договоров водопользования, а также два нежилых помещения в аренду.

Так, в Рузском округе на продажу выставили участок площадью 8,41 сотки в деревне Петрищево за 463 323 рубля. В деревне Митянино в Лосино-Петровском округе в аренду предложили территорию площадью 10 соток за 800 000 рублей в год.

Предпринимателям доступны и крупные участки для коммерческого использования. В Рузском округе можно арендовать 100 соток в деревне Шелковка и 126,81 сотки в селе Покровское под складские помещения.

Все торги проводят в электронном формате. На Едином портале торгов Московской области доступна интерактивная карта с актуальными объектами.