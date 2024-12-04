Свыше 130 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
За неделю в Подмосковье провели 136 земельно-имущественных аукционов. В них приняли участие 410 жителей.
Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, на минувшей неделе в торгах участвовали 410 человек, в среднем на лот было три претендента.
Жители могут подобрать место для загородной жизни или ведения бизнеса на портале ЕАСУЗ. Актуальные лоты также публикуют в Telegram-канале ведомства.
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