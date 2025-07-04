Свыше 1,3 тысячи незаконных киосков устранили в Подмосковье с января

Снос незаконных торговых палаток продолжается в Подмосковье. С января в регионе установили более 1,3 тысячи таких объектов.

Сносу подлежат торговых палатки, в которых были выявлены нарушения. Так, с начала года демонтировали 884 объекта, которые находились на муниципальной земле, еще 428 располагались на частной, пояснили в региональном Минсельхозпроде.

Так, 76 палаток убрали в Одинцове, 69 — в Красногорске, 62 — в Люберцах и по 60 — в Ленинском округе и Павловской Посаде.

В ведомстве отметили, что эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей. В первую очередь убирают ларьки, где были выявлены нарушения санитарных норм, а продавцы не были официально трудоустроены.

Всего в Подмосковье работают более 56 тысяч нестационарных торговых точек, 8,2 тысячи заведений общепита и около 21 тысячи предприятий бытового обслуживания. Их количество вдвое превышает установленный норматив.