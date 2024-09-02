Свыше 1,3 тысячи мероприятий прошло в библиотеках Подмосковья летом

Фото: Пресс-служба Минкульттуризма МО

Летний сезон читальных залов проходил в подмосковных библиотеках с 1 июня. В них провели свыше 1,3 тысячи мероприятий. Это мастер-классы, творческие конкурсы, лекции и многое другое.

Как рассказал замглавы Минкультуры Подмосковья Олег Дядьков, программы в библиотеках укрепляют связь между поколениями и стимулируют интерес к чтению.

«Рост популярности наших библиотек и посещения летних читальных залов говорят о том, что потребность в живом общении и саморазвитии не уменьшается. Мы гордимся тем, что можем предложить такую насыщенную и разнообразную программу для жителей Подмосковья на базе наших библиотек», — сказал он.

В библиотеках прошли выставки книг, турниры по настольным играм, театрализованные представления, поэтические вечера и другие мероприятия. Для школьников работали кружки по шашкам, шахматам и рисованию.

Всего за лето в Подмосковье прошло около 39 тысяч мероприятий, их посетили почти 700 тысяч жителей. Кроме того, 228 тысяч человек оформили электронные читательские билеты.

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