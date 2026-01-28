Свыше 1,3 тысячи коттеджей построят в кластере ИЖС «Пушкино Дом у воды»

В Пушкинском округе девелопер «Самолет» начал активную фазу строительства первой очереди жилого кластера «Пушкино Дом у воды». Компания планирует возвести 65 современных коттеджей, общая площадь которых составит примерно 6,5 тысячи квадратных метров.

В Министерстве жилищной политики Московской области отметили, что новый проект предлагает одно- и двухэтажные дома площадью до 226 квадратных метров. Их возводят из энергоэффективных материалов и подключают к коммуникациям. Возле каждого коттеджа находится огороженный участок с собственной парковкой.

«Пушкино Дом у воды» создают для тех, кто хочет жить в просторном жилье вдали от городской суеты. В каждом коттедже предусмотрели высокие потолки, большие окна, террасу или патио. Финальную отделку и обстановку можно включить в ежемесячный ипотечный платеж.

Архитекторы сделали ставку на современный минимализм: строгие линии фасадов, светлая и темная декоративная штукатурка, фактурные материалы под кирпич. Комплекс гармонично впишется в природное окружение.

Инфраструктура поселка будет развитой: там планируют построить школу и детский сад, открыть фитнес-клубы, спортивные площадки и творческие студии. Территорию оборудуют скоростным интернетом, системами видеонаблюдения и контрольно-пропускным пунктом. Управлять поселком будет профессиональная компания с удобным мобильным приложением для жителей.

Кластер расположен в Пушкинском городском округе в 30 километрах от МКАД. До города Пушкино и Ярославского шоссе можно добраться за 15 минут, а до железнодорожной станции Зеленоградская — всего за 10. Рядом находятся Учинское и Пестовское водохранилища.

В общей сложности на участке планируют построить свыше 1,3 тысячи домов.