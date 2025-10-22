Свыше 1,3 тысячи гостей посетили День открытых дверей в Подольском колледже

Единый день открытых дверей прошел в Подольском колледже имени А. В. Никулина 18 октября. Мероприятие посетили более 1,3 тысячи абитуриентов и их родителей.

Гости мероприятия узнали о направлениях подготовки колледжа, особенностях учебного процесса, стипендиях и возможностях учреждения. Они посетили мастер-классы и экскурсии по учебным корпусам.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, абитуриенты смогли поучаствовать в занятиях по машиностроению, где они понаблюдали за рабочим процессом и попробовали выполнить практические задания.

По направлению туризма ребята прошли профессиональные пробы и узнали больше о новых технологиях и услугах отрасли.

В рамках проекта «Профессионалитет» состоялся всероссийский классный час, который посвятили важности выбора карьерного пути.

«Мероприятие направлено на мотивацию молодежи к осознанному выбору профессии и знакомство с актуальными направлениями подготовки. Особое внимание было уделено роли образования в формировании профессиональных компетенций и навыков», — отметили в министерстве.