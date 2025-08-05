Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья прошли лечение в дневных стационарах с января

В 2025 году в 58 медицинских учреждениях Московской области начали работу стационары кратковременного пребывания. Они предназначены для пациентов, не нуждающихся в длительной госпитализации.

Помощь в стационарах кратковременного пребывания могут получить как взрослые, так и дети.

«Самыми востребованными профилями являются хирургия, урология, травматология, гинекология и офтальмология. Такой формат проведения операционных вмешательств позволяет пациенту быстро вернуться к привычной жизни. Всего за время работы стационаров кратковременного пребывания более 13 тысяч пациентов получили в них медпомощь», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

После хирургического вмешательства пациенты находятся под наблюдением медицинского персонала. Если состояние стабильное и нет осложнений, их выписывают для дальнейшего амбулаторного лечения в тот же день.

Новые стационары уже функционируют в Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской и других больницах региона.