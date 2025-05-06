Свыше 13 тысяч жителей Химок проголосовали за объекты благоустройства

Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство города продолжается в Химках. Свой выбор сделали уже свыше 13 тысяч жителей округа.

На выбор представлены четыре общественных пространства, которые приведут в порядок: парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Дубовая роща» в Левобережном, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей и сквер «Искра» на улице Лавочкина.

Отдать свой голос за одну из предложенных территорий может каждый старше 14 лет. Сделать выбор можно до 12 июня на сайте или лично при поддержке сотрудников Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. После завершения начнут разрабатывать проекты и выстраивать план работ.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».