Свыше 13 тысяч заявлений на выплаты к юбилею брака подали в Подмосковье за год

Жители Подмосковья подали свыше 13 тысяч заявлений на получение выплат к юбилею брака в 2024 году. Онлайн-сервис работает на «Госуслугах» .

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка пожилых людей». Получить пособие могут пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Подать заявку могут сами юбиляры, а также их представители.

В онлайн-форме нужно указать реквизиты, на которые поступят средства.

Размер выплаты не зависит от уровня доходов семьи. К последующим юбилеям пособие назначают без дополнительной подачи заявления.