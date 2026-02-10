Свыше 13 тысяч учеников подмосковных школ написали РДР по математике

Свыше 13 тысяч подмосковных пятиклассников, которые изучают математику углубленно, 10 февраля написали региональную диагностическую работу. Ее провели на компьютерах с помощью государственной системы «ЕАИС ОКО».

Эту же систему будут использовать независимые эксперты для проверки.

Ученикам предложили выполнить восемь заданий разной сложности. Они позволили проверить их умение считать значения выражений, находить периметр треугольника и объем куба, работать с именованными величинами, применять признаки делимости и решать другие задачи. На выполнение отвели 45 минут.

Максимально можно получить 10 баллов, однако работу зачтут как успешную, если ученик наберет четыре балла и больше.

Результаты школьники получат до 24 февраля.

Первую диагностическую работу пятиклассники написали в сентябре. Сравнив показатели, школьники и их родители смогут увидеть прогресс и лучше понять, как дальше строить образовательный путь.

На основе итогов работы в школах организуют дополнительную поддержку для учеников, которым это требуется, а также предложат учителям повысить квалификацию.