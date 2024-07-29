Свыше 13 тысяч светильников обновят в Химках до конца года

В этом году в городском округе Химки обновят свыше 13 тысяч светильников и установят более 300 опор. Также в округе откроют центр для управления уличным освещением.

Ситуационный центр построят в Химках к концу года. Он позволит следить за освещением в реальном времени и моментально реагировать на отключения.

«В рамках концессионного соглашения по реконструкции уличного освещения планируются к замене светильники в двух микрорайонах. В Клязьме-Старбеево установим 210 светильников и четыре шкафа управления, в Новых Химках — 105 светильников и два шкафа управления соответственно», — отметил заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.

Он также рассказал о подготовке к проведению Road Show по земельным участкам. Мероприятие состоится 1 августа в 14:00 в коворкинге «Старт» по адресу: улица Союзная, дом № 3. Эксперты и представители профильных ведомств расскажут об особенностях осуществления инвестиционных проектов, порядке участие в аукционах и поддержке со стороны городского округа и Московской области.

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