Свыше 13 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

Карусели в Подмосковье, оформленные дизайнером Денисом Симачевым, с 3 по 9 марта посетили 13,52 тысячи человек. Восемь аттракционов установили по губернаторской программе в разных округах.

Министерство благоустройства Московской области отметило, что самой посещаемой на прошлой неделе стала карусель в Одинцове, на которой прокатились почти 2,4 тысячи человек.

На втором месте оказался аттракцион на Житной площади в Коломне, где за неделю побывали 2,3 тысячи человек. Тройку лидеров замыкает карусель в Домодедове, которая привлекла более 2,2 тысячи местных жителей и гостей.

Аттракцион «Сказка» создали по итальянской технологии. Он украшен 44 фигурами животных и яркими фонариками.