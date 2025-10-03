Свыше 1,3 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Активная кампания по вакцинации населения от гриппа продолжается в Подмосковье. Прививка остается наиболее эффективным способом защиты от заболевания и его осложнений.

Вакцинацию можно пройти поликлиниках, а также мобильных комплексах. Детям процедура доступна в стенах учебных заведений.

«Вакцинацию от гриппа прошли уже более 1,3 миллиона человек в Подмосковье», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Запись на прием к специалисту доступна по номеру 122, через портал государственных услуг в разделе «Здоровье» и через бота в Telegram.

График выездов мобильных комплексов в октябре можно изучить по ссылке.