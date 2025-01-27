Свыше 1,3 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Свыше 1,3 миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю. Это на 20 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Всего в Подмосковье 209 парков и лесопарков. С начала зимы в них побывали более 672 тысяч человек, рассказали в региональном министерстве благоустройства.

Для отдыхающих в парках обустроили 184 лыжные трассы общей длиной 900 километров и многое другое.

«Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — отметил заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Чаще всего на минувшей неделе жители посещали парки в субботу. В этот день там побывали более 238 тысяч человек. Всего за выходные там отдохнула 451 тысяча гостей, а в будни средняя посещаемость составила 170 тысяч гостей.