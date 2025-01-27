Свыше 1,3 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

Фото: Министерство благоустройства МО

Свыше 1,3 миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю. Это на 20 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Всего в Подмосковье 209 парков и лесопарков. С начала зимы в них побывали более 672 тысяч человек, рассказали в региональном министерстве благоустройства.

Для отдыхающих в парках обустроили 184 лыжные трассы общей длиной 900 километров и многое другое.

«Наша цель — увеличить число парков и лесопарков в Московской области и повысить их посещаемость. Для достижения этого мы работаем над благоустройством новых территорий, поддерживая порядок в парках и регулируя уборку», — отметил заместитель председателя правительства области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Чаще всего на минувшей неделе жители посещали парки в субботу. В этот день там побывали более 238 тысяч человек. Всего за выходные там отдохнула 451 тысяча гостей, а в будни средняя посещаемость составила 170 тысяч гостей.

Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Фото: Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Самым популярным парком недели стала «Пехорка» в Балашихе. Там побывали свыше 46 тысяч человек. Еще более 36 тысяч посетили Центральный парк в Королеве, 35 тысяч — Центральный парк в Пушкино, 32 тысячи — парк толстого в Химках и 29 тысяч — «Фабричный» в Истре.

Кроме того, более 6,5 тысячи человек посетили дизайнерский карусели и 69 тысяч — катки с искусственным льдом.

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