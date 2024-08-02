Свыше 1,3 миллиона жителей Подмосковья выбрали электронные счета за ЖКУ

Более 1,3 миллиона жителей Подмосковья приняли решение отказаться от бумажных квитанций и перейти на получение электронных счетов от МосОблЕИРЦ. Такой переход не только упрощает процесс платежей, но и способствует защите окружающей среды, сокращая использование бумаги и снижая количество отходов.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что внедрение цифровых сервисов расчетного центра — это не только удобство для граждан, но и реальная возможность внести вклад в охрану природы.

Он добавил, что МосОблЕИРЦ предлагает не только отказ от бумажных счетов и возможность оплаты без комиссии, но также мотивирует граждан участвовать в акциях, где у них есть шанс выиграть призы за подписку на электронные счета.

С момента старта проекта МосОблЕИРЦ выпустил почти 10 миллионов электронных счетов, что позволило сохранить более ста деревьев и предотвратить появление огромных объемов мусора.

Подробности акции «Переходи на электронный счет с выгодой!» можно найти на официальном сайте МосОблЕИРЦ.

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