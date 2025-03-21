Свыше 125 участков дорог отремонтируют в городах Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в городах Подмосковья отремонтируют 127 участков региональных дорог. Работы проведут по наципроекту «Инфраструктура для жизни».

Сотрудники «Мосавтодора» планируют обновить 310 километров покрытия.

«Дороги ведут к местам притяжения жителей 41 округа: образовательным, медицинским, культурным и спортивным учреждениям — после ремонта проезд к ним станет гораздо комфортнее», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

Покрытие починят в Подольске, Талдоме, Люберцах, Красногорске, Долгопрудном, Дмитрове и других округах.

Программа ремонта опубликована на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.