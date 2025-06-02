Свыше 125 тысяч животных в Подмосковье проверили на туберкулез с начала года

В Подмосковье регулярно проводят работу по профилактике туберкулеза у животных. С начала года специалисты региональной Государственной ветеринарной службы провели 125 тысяч лабораторных исследований на наличие заболевания.

По результатам анализов больных животных не выявили.

К туберкулезу особенно восприимчив крупный и мелкий рогатый скот, а также свиньи, собаки и кошки. Он поражает органы и снижает продуктивность.

Владельцы хозяйств, где живут молочные или мясные животные, должны регулярно обращаться в Государственную ветеринарную службу и проводить плановые исследования поголовья.

Записаться на консультацию или вызвать специалиста на дом, а также задать прочие вопросы можно круглосуточно по номеру +7 (495) 668-01-25 или на региональном портале госуслуг.