Свыше 125 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю
Свыше 120 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это 121 земельный участок и шесть нежилых помещений, которые сдадут в аренду или продадут.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, на интерактивной карте Единого портала торгов опубликовали 99 участок на аренду и 22 — на продажу, а также шесть помещений для бизнеса.
Так, в Богородском округе можно снять 18 соток в деревне Авдотьино, а в Зарайске продается участок площадью 28 соток в деревне Струпна.
Узнать больше о земельно-имущественных торгах можно в Telegram-канале ведомства.
Еще 66 человек получили премию «Гордость Подмосковья» за высокие достижения
Светофоры отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья
Новые противопожарные резервуары установили в Можайском округе
В Москве строители отомстили жадному боссу и сожгли его авто
«Прекратите играть в эти игры». В ГД высказались о спекуляции Абхазии на отношениях с РФ
В России предложили ввести штрафы за пропаганду домашнего насилия
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте