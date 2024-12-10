Свыше 125 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Фото: Участок в Павлово-Посадском г. о. / ККП МО

Свыше 120 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это 121 земельный участок и шесть нежилых помещений, которые сдадут в аренду или продадут.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, на интерактивной карте Единого портала торгов опубликовали 99 участок на аренду и 22 — на продажу, а также шесть помещений для бизнеса.

Так, в Богородском округе можно снять 18 соток в деревне Авдотьино, а в Зарайске продается участок площадью 28 соток в деревне Струпна.

Узнать больше о земельно-имущественных торгах можно в Telegram-канале ведомства.