Свыше 12,5 млн сельскохозяйственных животных промаркировали в Подмосковье

С 1 марта 2024 года в России вступили в силу «Ветеринарные правила маркирования и учета животных». Перечень биологических видов, на которые распространяются нововведения, опубликовало правительство.

Маркировка позволяет получить полную информацию о сельскохозяйственном животном — вид, порода, происхождение, данные о владельце, дата и место рождения, а также результаты исследований. Россельхознадзор дает животным уникальные номера, которые необходимо нанести на бирки, ошейники или электронные метки.

На сегодняшний день в системе компонент «Хорриот» зарегистрировано 12 миллионов птиц, 328 тысяч свиней, свыше 182 тысяч голов крупного рогатого скота, 40 тысяч голов мелкого рогатого скота и 13 тысяч лошадей региона.

Вносить животных продолжают постоянно.

В Минсельхозпроде подчеркивают, все средства маркировки устойчивы к воздействиям внешней среды и безвредны для животных.